Трамп обещает добиваться более активного применения смертной казни — The Guardian

Об этом Трамп заявил после решения Байдена по смягчению приговора против нескольких человек.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он будет более решительно добиваться применения смертной казни в отношении лиц, совершивших насильственные действия.

Об этом пишет издание The Guardian.

Трамп заявил об этом после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден смягчил смертные приговоры большинства федеральных заключенных, приговоренных к высшей степени наказания.

"Только что я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться применения смертной казни для защиты американских семей и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка", — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп уже не сможет повлиять на решение Байдена, которое касалось 37 федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни.

В своем заявлении действующий глава государства подчеркнул, что "осуждает этих убийц, скучает по жертвам их ужасных преступлений и сочувствует всем семьям, пережившим невероятную и невосполнимую утрату".

Часть общества раскритиковала шаг Байдена, хотя это приветствовали противники смертной казни.

Издание пишет, что после решения Байдена трое заключенных не получили смягчения приговора. Речь идет о Роберте Боуэрсе, осужденном за массовое убийство в синагоге Древо жизни; Диланна Руфа, осужденного за расстрел в церкви AME Мать Эммануэль; Джохара Царнаева, осужденного за взрыв на Бостонском марафоне

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хочет переименовать самую высокую гору США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дания увеличивает расходы на оборону Гренландии после скандального заявления Трампа о покупке острова.

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