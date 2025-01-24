Трамп обещает "лучшую жизнь": что получила бы Канада, став 51 штатом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что канадцы получат "огромное" снижение налогов и "гораздо лучшее" медицинское страхование, если Канада станет 51-м штатом.

Об этом пишет CTV News.

Заявление Трампа прозвучало на брифинге в Северной Каролине в пятницу, 24 января, после посещения президентом районов, пострадавшие от урагана "Хелен".

"Я бы хотел, чтобы Канада стала 51-м штатом. Граждане Канады, если бы это произошло, получили бы очень большое налоговое сокращение – колоссальное налоговое сокращение – потому что они платят очень высокие налоги. У них было бы гораздо лучшее медицинское страхование. Я думаю, что народ Канады был бы рад этому", – сказал американский президент.

Издание отмечает, что медицинское страхование в Канаде и США выглядит по-разному.

Система Medicare в Канаде финансируется государством. Каждая провинция и территория имеет свой собственный план страхования, который оплачивается и администрируется различными уровнями правительства.

Теоретически все жители Канады имеют доступ к услугам больниц и врачей без необходимости платить из своего кармана. На практике 17 процентов канадцев в возрасте 18 лет и старше заявили, что в 2023 году у них не было доступа к обычному поставщику медицинских услуг, согласно данным Канадского института информации о здоровье.

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В Соединенных Штатах не существует всеобщего медицинского обслуживания. Вместо этого большинство людей застрахованы по частной страховке через своего работодателя, школу или через федеральную программу Medicare , которая доступна для людей старше 65 лет или тех, у кого есть определенные проблемы со здоровьем. Некоторые американцы с низким доходом имеют право на Medicaid или Государственную программу медицинского страхования детей (CHIP).

По данным Бюро статистики труда, в 2023 году среднестатистический потребитель в США потратил около 5300 долларов США на медицинское страхование и медицинские услуги.

Напомним, кандидат в премьеры Канады Фриланд пообещала "ответный удар" Трампу. Христя Фриланд планирует использовать контртарифы для экономического давления на США.

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