Трамп обещает массовую депортацию мигрантов, которые якобы едят собак и кошек

Утверждение о том, что мигранты из Гаити едят домашних животных, сделало кандидата от республиканцев посмешищем в соцсетях.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал провести массовую депортацию гаитянских мигрантов из Спрингфилда в Огайо. Это обещание прозвучало после того, как во вторник, 10 сентября, на дебатах с Камалой Гаррис он неправдиво обвинил гаитянцев в том, что они едят домашних животных местных жителей.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы сделаем большие депортации в Спрингфилде, штат Огайо", – сказал Трамп на пресс-конференции на своем гольф-курорте вблизи Лос-Анджелеса.

В этот раз он не повторил своего утверждения, высказанного во время президентских дебатов, о том, что мигранты едят собак и кошек, которое сделало кандидата от республиканцев посмешищем в соцсетях.

В то же время Дональд Трамп не навел никаких других веских аргументов для депортации гаитян.

Большинство из 15 000 мигрантов из Гаити, проживающих в Спрингфилде, находятся в Соединенных Штатах на законных основаниях.

Ранее президент Джо Байден призвал прекратить нападки на гаитянское общество.

“Это должно прекратиться – то, что он делает. Это должно прекратиться", – сказал он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на критику ее энергосистемы со стороны кандидата в президенты США Дональда Трампа в ходе дебатов, иронически заметив, что немцы также "не едят кошек и собак".

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