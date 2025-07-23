Patriot / © Associated Press

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Украина получит американские системы ПВО Patriot не раньше весны 2026 года. Новый план Дональда Трампа предусматривает, прежде всего, передачу систем европейскими странами из своих резервов, а уже потом — поставку Украине.

Об этом говорится в расследовании немецкого издания Spiegel, ссылающегося на источники в американской оборонной индустрии.

По их информации, администрация Дональда Трампа будет предлагать новую схему распределения вооружений: те страны, которые уже имеют Patriot, должны будут отдать их Украине, а замену получат впоследствии. Таким образом, США планируют поскорее перевооружить Киев, не тратя собственных запасов.

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«Европейские союзники должны уступить собственные ЗРК Patriot в пользу Украины, а американская корпорация RTX Corporation обеспечит поставки замены», — сообщает Spiegel.

В то же время источники издания отмечают: даже при такой логистике Германия сможет получить новую батарею не ранее чем через 8 месяцев. Следовательно, до весны 2026 года Украина не получит ни одной новой системы Patriot.

Ранее в Украине неоднократно призывали союзников ускорить поставки ПВО. Однако сейчас становится ясно: даже при политической воле процесс технически затягивается.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил о заключенном соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: страны-члены Альянса будут покупать американское оружие, в частности, системы Patriot, чтобы передать их Украине. По словам Трампа, Киев получит 17 таких комплексов.

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Впрочем, Госдепартамент США пока не разглашает полный список государств, согласившихся участвовать в этой инициативе. По информации Politico, Франция, Италия и Чехия уже дали понять, что не планируют присоединяться к программе.