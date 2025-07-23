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Трамп обещает Patriot Украине, но получит их Киев не скоро — подробности Spiegel
По плану Трампа, европейские страны должны сначала уступить свои Patriot. Украине придется ждать.
Украина получит американские системы ПВО Patriot не раньше весны 2026 года. Новый план Дональда Трампа предусматривает, прежде всего, передачу систем европейскими странами из своих резервов, а уже потом — поставку Украине.
Об этом говорится в расследовании немецкого издания Spiegel, ссылающегося на источники в американской оборонной индустрии.
По их информации, администрация Дональда Трампа будет предлагать новую схему распределения вооружений: те страны, которые уже имеют Patriot, должны будут отдать их Украине, а замену получат впоследствии. Таким образом, США планируют поскорее перевооружить Киев, не тратя собственных запасов.
«Европейские союзники должны уступить собственные ЗРК Patriot в пользу Украины, а американская корпорация RTX Corporation обеспечит поставки замены», — сообщает Spiegel.
В то же время источники издания отмечают: даже при такой логистике Германия сможет получить новую батарею не ранее чем через 8 месяцев. Следовательно, до весны 2026 года Украина не получит ни одной новой системы Patriot.
Ранее в Украине неоднократно призывали союзников ускорить поставки ПВО. Однако сейчас становится ясно: даже при политической воле процесс технически затягивается.
Напомним, ранее мы писали о том, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил о заключенном соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: страны-члены Альянса будут покупать американское оружие, в частности, системы Patriot, чтобы передать их Украине. По словам Трампа, Киев получит 17 таких комплексов.
Впрочем, Госдепартамент США пока не разглашает полный список государств, согласившихся участвовать в этой инициативе. По информации Politico, Франция, Италия и Чехия уже дали понять, что не планируют присоединяться к программе.