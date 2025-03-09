Трамп обиделся на Британию и чувствует себя "менее особенным": при чем здесь Зеленский

После встречи британского короля Чарльза с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем загородном имении в Сандрыгеме президент США Дональд Трамп "охладел" к Британии.

Об этом сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

В администрации Трампа дали понять официальным лицам Великобритании в США, что общие фото британского короля с украинским лидером заставили американского президента чувствовать себя "менее особенным". Ранее король Чарльз направил Трампу приглашение посетить Великобританию.

Встреча Владимира Зеленского с королем Чарльзом ІІІ / Фото: Associated Press

В ответ британцы объяснили соратникам Трампа, что было бы некстати указывать королю, с кем он может или не может встречаться.

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Источники в британском правительстве также уверяют, что встреча короля с украинским президентом не была реакцией на ссору в Овальном кабинете, а планировалась гораздо раньше.

Представитель британского правительства отметил важность США как союзника Великобритании.

"Нет двух стран, которые так тесно связывали бы интересы в экономике, обороне, безопасности и разведке, как наша, и мы разделяем глубокие исторические и культурные связи. Мы будем продолжать работать бок о бок и с нетерпением ждем возможности приветствовать президента Трампа”, — цитирует издание позицию правительства Британии.

При этом Daily Mail отмечает, что король Чарльз открыто продемонстрировал солидарность с Владимиром Зеленским всего через день после спора президентов Украины и США в Овальном кабинете.

На следующий день британский король также встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с которым у Трампа тоже крайне напряженные отношения из-за развязанной Вашингтоном торговой войны и откровенных посягательств на суверенитет и независимость Канады.

Напомним, во время рабочего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III.

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