Трамп обиделся на Канаду из-за «извращенной рекламы» и повышает пошлины на 10%
Дональду Трампу не понравилась реклама с высказываниями 40 президента США Рональда Рейгана.
Президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на товары из Канады еще на 10%.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Причиной этого шага, по словам американского лидера, стала рекламная кампания со стороны Канады, которая, по его мнению, манипулировала высказываниями 40 президента США Рональда Рейгана.
В ролике, обнародованном канадской стороной, звучали фрагменты речи Рейгана, где он критиковал пошлины и выступал за свободную торговлю. Такая подача вызвала возмущение у действующего главы Белого дома.
По мнению Трампа, реклама была «фальшивой» и специально смонтированной.
«Из-за их серьезного извращения фактов и враждебных действий я повышаю пошлины по Канаде на 10% сверх того, что они платят сейчас», — написал Трамп.
Он добавил, что цель этого информационного влияния — попытка Канады повлиять на Верховный суд США.
«Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на „помощь“ в отношении пошлин, которые она использовала в течение многих лет, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам», — заявил президент.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели против Индии 50% тарифы, в том числе под удар попали экспортеры текстиля.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты вводят 100-процентный тариф на китайские товары из-за «агрессивной позиции Пекина в торговых вопросах».