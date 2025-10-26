Трамп обиделся на Канаду из-за «извращенной рекламы» и повышает пошлины на 10%

Флаг Канады / © pixabay.com

Президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на товары из Канады еще на 10%.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Причиной этого шага, по словам американского лидера, стала рекламная кампания со стороны Канады, которая, по его мнению, манипулировала высказываниями 40 президента США Рональда Рейгана.

В ролике, обнародованном канадской стороной, звучали фрагменты речи Рейгана, где он критиковал пошлины и выступал за свободную торговлю. Такая подача вызвала возмущение у действующего главы Белого дома.

По мнению Трампа, реклама была «фальшивой» и специально смонтированной.

«Из-за их серьезного извращения фактов и враждебных действий я повышаю пошлины по Канаде на 10% сверх того, что они платят сейчас», — написал Трамп.

Он добавил, что цель этого информационного влияния — попытка Канады повлиять на Верховный суд США.

«Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на „помощь“ в отношении пошлин, которые она использовала в течение многих лет, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам», — заявил президент.

