ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Трамп обиделся на Канаду из-за «извращенной рекламы» и повышает пошлины на 10%

Дональду Трампу не понравилась реклама с высказываниями 40 президента США Рональда Рейгана.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Канады

Флаг Канады / © pixabay.com

Президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на товары из Канады еще на 10%.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Причиной этого шага, по словам американского лидера, стала рекламная кампания со стороны Канады, которая, по его мнению, манипулировала высказываниями 40 президента США Рональда Рейгана.

В ролике, обнародованном канадской стороной, звучали фрагменты речи Рейгана, где он критиковал пошлины и выступал за свободную торговлю. Такая подача вызвала возмущение у действующего главы Белого дома.

По мнению Трампа, реклама была «фальшивой» и специально смонтированной.

«Из-за их серьезного извращения фактов и враждебных действий я повышаю пошлины по Канаде на 10% сверх того, что они платят сейчас», — написал Трамп.

Он добавил, что цель этого информационного влияния — попытка Канады повлиять на Верховный суд США.

«Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на „помощь“ в отношении пошлин, которые она использовала в течение многих лет, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели против Индии 50% тарифы, в том числе под удар попали экспортеры текстиля.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты вводят 100-процентный тариф на китайские товары из-за «агрессивной позиции Пекина в торговых вопросах».

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie