Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил снять ограничение скорости для военного Starlink в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и украинских чиновников.

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По данным источников, президент США был разочарован из-за ограничения скорости Starlink до 161 км/ч, ведь это мешало работе украинских ударных дронов и беспилотников-перехватчиков.

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Сообщается, что в четверг, 21 октября, вскоре после переговоров должностные лица зафиксировали улучшение функционирования сети. Несмотря на то, что некоторые украинские чиновники указывают на отсутствие полного возобновления работы системы, скорость соединения уже возросла. Украинские военные подразделения в ходе первых испытаний также отметили более стабильную работу Starlink.

Эксперт по войне России в Украине из Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отметил, что отмена ограничений скорости значительно усилит способность Украины наносить удары на оперативную глубину и позволит шире использовать реактивные дроны-перехватчики.

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Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, оборудование Starlink и Starshield на фронте перестает работать во время движения на скорости 130-161 км/ч.

Также Зеленский сообщил, что полноценную работу Starlink в Украине до сих пор не возобновили, а Киев ждет новой информации от США.

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Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск лично распорядился ограничить работу спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные. Перед принятием решения он общался с президентом США Дональдом Трампом .

Несмотря на это, Илон Маск заявлял, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

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