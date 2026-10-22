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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп обратился к Маску из-за Starlink для Украины: что изменилось после звонка — WSJ

После разговора Дональда Трампа с Илоном Маском работа Starlink в Украине улучшилась, но полного восстановления еще нет.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Илон Маск и Дональд Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил снять ограничение скорости для военного Starlink в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Трамп позвонил по Москве через Starlink в Украине: что известно

По данным источников, президент США был разочарован из-за ограничения скорости Starlink до 161 км/ч, ведь это мешало работе украинских ударных дронов и беспилотников-перехватчиков.

Сообщается, что в четверг, 21 октября, вскоре после переговоров должностные лица зафиксировали улучшение функционирования сети. Несмотря на то, что некоторые украинские чиновники указывают на отсутствие полного возобновления работы системы, скорость соединения уже возросла. Украинские военные подразделения в ходе первых испытаний также отметили более стабильную работу Starlink.

Эксперт по войне России в Украине из Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отметил, что отмена ограничений скорости значительно усилит способность Украины наносить удары на оперативную глубину и позволит шире использовать реактивные дроны-перехватчики.

Проблемы со Starlink в Украине — последние новости

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, оборудование Starlink и Starshield на фронте перестает работать во время движения на скорости 130-161 км/ч.

Также Зеленский сообщил, что полноценную работу Starlink в Украине до сих пор не возобновили, а Киев ждет новой информации от США.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск лично распорядился ограничить работу спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные. Перед принятием решения он общался с президентом США Дональдом Трампом .

Несмотря на это, Илон Маск заявлял, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

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