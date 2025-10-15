Трамп обратился к Путину с единственным требованием — что он сказал

Президент США обратился к Путину / © ТСН

Американский президент Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить боевые действия и остановить кровопролитие.

Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции с директором ФБР, передает Clash Report.

«И все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он остановил это. Прекратил убивать украинцев и прекратил убивать россиян, потому что он убивает многих россиян», — заявил Трамп.

По словам американского президента, мирное урегулирование конфликта является главной целью, а продолжение войны лишь усугубляет страдания обоих народов.

Также президент США Дональд Трамп прокомментировал военные планы Украины, отметив, что Киев хотел бы перейти в наступление. По его словам, ВСУ планируют перейти в наступление.

Ранее Дональд Трамп уже выражал разочарование поведением российского диктатора Владимира Путина, с которым раньше имел «очень хорошие отношения».

Напомним, о встрече 17 октября двух президентов. Лидеры Украины и США проведут переговоры в пятницу.