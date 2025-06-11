Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху с просьбой прекратить войну в Газе и не угрожать атакой на Иран.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на лиц, знакомых с содержанием разговора двух лидеров, который состоялся в понедельник, 9 июня.

Позже Трамп сказал, что его разговор с Нетаньяху прошел «очень хорошо, очень гладко».

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Призыв к Израилю изменить курс прозвучал на фоне того, что Вашингтон настаивает на ядерной сделке с Ираном и участвует в непрямых переговорах с ХАМАС по прекращению огня в Газе.

Как отмечает CNN, Трамп и Нетаньяху, похоже, все больше расходятся во взглядах относительно войны в Газе, которая длится уже более 20 месяцев. Нетаньяху четко дал понять, что его военные цели включают полное разоружение и устранение ХАМАС, тогда как Трамп настаивает на прекращении войны.

Президент США также заявил, что его администрация «пытается заключить сделку, чтобы в Иране не было разрушений и смертей». Шестой раунд переговоров между США и Ираном по поводу ядерной сделки должен начаться в ближайшие дни.

Во время разговора с Нетаньяху Трамп попросил его прекратить говорить о нападении на Иран и его ядерные объекты, сообщил источник, знакомый с разговором.

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Нетаньяху ранее неоднократно настаивал на военном варианте остановки ядерной программы Ирана. В разговоре с Трампом Нетаньяху сказал Трампу, что Иран просто пытается выиграть время и не настроен серьезно на переговоры, сообщил источник.

Напомним, еще 30 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС близки к достижению договоренности о временном перемирии