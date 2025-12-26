- Дата публикации
Трамп обсудил войну в Украине с одним из европейских лидеров
Разговор американского и польского президентов состоялся «в теплой и дружеской атмосфере».
В пятницу, 26 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с польским президентом Каролем Навроцким, обсудив в частности войну в Украине.
Об этом сообщили в канцелярии президента Польши.
В сообщении говорится, что лидеры двух стран обсудили состояние трансатлантических отношений и региональной безопасности в связи с продолжающейся войной в Украине, начатой Российской Федерацией, в частности «прогресс в заключении мирных соглашений».
«Они также обсудили участие Польши в работе G20, польско-американское экономическое сотрудничество и энергетические вопросы», — сообщили в канцелярии Навроцкого.
В сообщении отметили, что разговор американского и польского президентов состоялся «в теплой и дружеской атмосфере», в частности в начале лидеры обменялись рождественскими поздравлениями.
Напомним, ранее источники в администрации президента Франции сообщили, что европейские союзники Украины встретятся в январе, чтобы утвердить планы по гарантиям безопасности после прекращения огня, в частности возможное развертывание войск на местах.