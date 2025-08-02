Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Из-за угроз президента США Дональда Трампа новые санкции против Москвы и стран, которые покупают ее энергоносители российский рубль упал на 4,3% в период 24-30 июля. Аналитики рынка прогнозируют, что российская валюта ослабнет на 20% в ближайшие 12 месяцев.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством Reuters.

По словам аналитика «Финама» Александра Потавина, курс рубля в августе в значительной степени будет зависеть от конкретного содержания санкционных мер, которые Вашингтон планирует ввести против Кремля.

Реклама

«Если санкции, объявленные Дональдом Трампом против России, окажутся суровыми и будут внедрены, российская экономика и финансовый рынок могут столкнуться с новым, глубоким воздействием», — добавил Потавин.

Большинство аналитиков считают, что сегодня российский рубль, который торгуется примерно на уровне 80 единиц за доллар, переоценен и должен подешеветь.

Этому также может способствовать монетарная политика российского Центробанка.

Напомним, президент США Дональд Трамп 29 июля поставил Кремлю новый дедлайн-ультиматум: 10 дней для достижения договоренностей по Украине. На 11-й день Вашингтон введет против РФ пошлины и «другие вещи».

Реклама

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что у государства-агрессора уже выработался «определенный иммунитет» к санкциям.

Однако, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что меры, которые применят США, станут настоящим испытание для России.