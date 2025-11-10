Трамп обвинил BBC в искажении событий и влиянии на выборы в США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп обвинил высшее руководство BBC в попытке повлиять на результаты президентских выборов 2024 года.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер обратил внимание на то, что генеральный директор BBC Тим Дэви уходит в отставку, а генеральный директор новостей Дебора Тернес также уходит с поста. По словам Трампа, это произошло из-за «коррупционных действий и попыток сфальсифицировать события».

«Руководство BBC, включая Тима Дэви, увольняется или было уволено, потому что их поймали на „подделке“ моего очень хорошего (ИДЕАЛЬНОГО!) выступления 6 января. Спасибо The Telegraph за разоблачение этих коррумпированных журналистов. Это очень нечестные люди, пытавшиеся повлиять на результаты президентских выборов», — написал президент США.

Трамп также подчеркнул, что BBC является медиаорганизацией из страны, которую многие считают главным союзником Соединенных Штатов.

«Более того, это руководство представляет государство, считающееся союзником США №1. Какой ужасный удар по демократии! — отметил глава Белого дома.

Его сообщение вызвало активную реакцию в соцсетях: сторонники Трампа обвиняют британских журналистов в «предвзятости», тогда как оппоненты указывают, что сам президент часто использует медиакритику для политического давления.

Ранее сообщалось, что топ-руководители BBC подали в отставку на фоне разгоревшегося скандала после того, как стало известно о возможном редактировании речи Дональда Трампа накануне выборов в США.

Мы ранее информировали, что бывший президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что политика действующего американского лидера Дональда Трампа разрушила не только государственные институции, но и саму идею демократии в стране.