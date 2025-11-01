- Дата публикации
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп обвинил демократов в блокировании помощи малоимущим из-за шатдауна
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они намеренно блокируют финансирование программы продовольственной помощи SNAP во время правительственного шатдауна, из-за чего миллионы малоимущих американцев могут остаться без поддержки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы намеренно блокируют финансирование федеральной программы помощи нуждающимся в правительственном шатдауне.
Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social , пишет Укринформ .
По словам Трампа, правительственные юристы указали, что у него нет законных полномочий использовать средства для продолжения работы программы помощи продуктами питания SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) в период частичного прекращения работы правительства.
Политик также сообщил, что суды вынесли противоречивые решения о возможности финансирования программы в условиях шатдауна. "Я не хочу, чтобы американцы голодали только потому, что радикальные демократы отказываются сделать правильную вещь и разблокировать правительство", - заявил Трамп.
Он поручил своим юристам обратиться в суд за разъяснением, можно ли законно финансировать SNAP во время шатдауна, а также призвал пользователей программы звонить сенаторам-демократам с требованием прекратить блокирование работы правительства. В частности, он опубликовал номер лидера демократов в Сенате Чака Шумера.
Программа SNAP обеспечивает малоимущих американцев электронными карточками для покупки продуктов питания. Из-за отсутствия принятого бюджета с 1 октября федеральное правительство США частично остановило работу, а около 750 тысяч работников были отправлены в вынужденные отпуска или работают без оплаты.
По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, продолжительный шатдаун может стоить американской экономике от 7 до 14 миллиардов долларов .
