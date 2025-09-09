Трамп обвинил демократов в ужасном убийстве беженки из Украины

Ирина Заруцкая / © скриншот с видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональное сообщение об убийстве украинки Ирины Заруцкой в Северной Каролине.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он назвал нападающего «психически неуравновешенным сумасшедшим» и подчеркнул, что преступник является известным рецидивистом, ранее арестованным и отпускаемым под залог в общей сложности 14 раз.

«Что, черт возьми, он делал в поезде и на улице? Таких преступников следует замыкать в тюрьме. Кровь этой невинной женщины буквально видна на ноже убийцы, а теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего позорного губернатора и „самопровозглашенного кандидата в сенаторы“ Роя Купера. Северная Каролина и каждый штат нуждаются в законе и порядке, и только республиканцы это обеспечат!» — написал Трамп.

Американский президент также выразил возмущение тем, что ведущие СМИ США не осветили этот инцидент.

Ранее сообщалось, что Ирина Заруцкая из Украины, приехавшая в США в поисках новой жизни, стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа.

Мы ранее информировали, что в пятницу, 5 сентября, телеканал WBTV получил видеозапись с камер наблюдения, на которой виден момент убийства украинки Ирины Заруцкой.