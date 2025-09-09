- Дата публикации
Трамп обвинил РФ в краже американского проекта гиперзвуковой ракеты - подробности
По словам американского президента, это якобы произошло во времена президентства Барака Обамы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла у Соединенных Штатов план создания гиперзвуковой ракеты.
Об этом он рассказал во время интервью телеканалу Fox News.
По его словам, технология попала в Москву еще во времена администрации Барака Обамы.
«Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект… Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, видимо, много украли и у Байдена, мы также об этом услышим», — подчеркнул он.
Несмотря на критику России и обвинения в краже технологий, он заверил, что Соединенные Штаты активно работают над собственными сверхгиперзвуковыми ракетами. По его словам, их запуск состоится «довольно скоро», что значительно усилит обороноспособность страны и ее технологическое преимущество в сфере военных разработок.
Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты провели новые испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования Dark Eagle (LRHW). Из открытых источников известно, что Dark Eagle — это гиперзвуковая ракета наземного базирования класса «земля-земля», способная поражать цели на расстоянии до 2700 км со скоростью более 6100 км/ч (М=5).