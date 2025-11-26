Трамп обвинил The New York Times в дезинформации: что произошло

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опубликовал резкое заявление, обвинив The New York Times в дезинформации о его состоянии здоровья и признаках усталости.

Об этом он написал в соцсети.

Политический скандал разразился после публикации в The New York Times репортажа под заголовком: «Краткие дни, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения в должности».

В материале говорилось, что в течение последних недель президент США звучал хрипло во время выступлений, а его рабочий график стал значительно легче по сравнению с первым термином.

Трамп отреагировал заявлением, назвав издание «врагом народа» и обвинив журналистку Кэти Роджерс в целенаправленной негативной кампании.

Для опровержения слухов о состоянии здоровья Трамп сообщил, что недавно прошел «идеальные» медицинский и когнитивный тесты, результаты которых, по его словам, полностью подтверждают отсутствие каких-либо проблем со здоровьем.

«Настанет день, когда у меня закончится энергия, это случается со всеми, но с идеальными обзорами, которые были недавно пройдены, это точно не так!» — говорится в его сообщении.

В конце концов президент США подытожил, что все упоминания об усталости являются частью целенаправленной негативной кампании против него. Он также подчеркнул, что его рейтинги вроде бы самые высокие в истории, что свидетельствует о его мощной поддержке перед выборами.

Сообщение Трампа / © Фото из открытых источников

Напомним, в апреле Белый дом обнародовал результаты медосмотра Трампа. Врач заявил, что тот «полностью пригоден» к исполнению обязанностей главнокомандующего. В частности, политик успешно прошел когнитивный тест, а результаты скрининга на депрессию/тревожность и уровень холестерина в норме.