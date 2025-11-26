- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 672
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп обвинил The New York Times в дезинформации: что произошло
Когнитивный тест президента Трампа стал предметом политического спора между ним и The New York Times.
Президент США Дональд Трамп опубликовал резкое заявление, обвинив The New York Times в дезинформации о его состоянии здоровья и признаках усталости.
Об этом он написал в соцсети.
Политический скандал разразился после публикации в The New York Times репортажа под заголовком: «Краткие дни, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения в должности».
В материале говорилось, что в течение последних недель президент США звучал хрипло во время выступлений, а его рабочий график стал значительно легче по сравнению с первым термином.
Трамп отреагировал заявлением, назвав издание «врагом народа» и обвинив журналистку Кэти Роджерс в целенаправленной негативной кампании.
Для опровержения слухов о состоянии здоровья Трамп сообщил, что недавно прошел «идеальные» медицинский и когнитивный тесты, результаты которых, по его словам, полностью подтверждают отсутствие каких-либо проблем со здоровьем.
«Настанет день, когда у меня закончится энергия, это случается со всеми, но с идеальными обзорами, которые были недавно пройдены, это точно не так!» — говорится в его сообщении.
В конце концов президент США подытожил, что все упоминания об усталости являются частью целенаправленной негативной кампании против него. Он также подчеркнул, что его рейтинги вроде бы самые высокие в истории, что свидетельствует о его мощной поддержке перед выборами.
Напомним, в апреле Белый дом обнародовал результаты медосмотра Трампа. Врач заявил, что тот «полностью пригоден» к исполнению обязанностей главнокомандующего. В частности, политик успешно прошел когнитивный тест, а результаты скрининга на депрессию/тревожность и уровень холестерина в норме.