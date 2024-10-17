Трамп обвинил Зеленского в начале войны: новое скандальное заявление

Трамп говорит, что Зеленский никогда не должен был разрешить этой войне начаться.

Экс-президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он якобы разрешил начаться российско-украинской войне.

Об этом Трамп заявил в интервью с подкастером Патриком Бэт-Дэвидом, передают The Washington Post и Politico.

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"Он (Зеленский – Ред.) никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна", – заявил Дональд Трамп.

В Politico отметили, что риторика Трампа – это сочувствие агрессору войны, президенту России Владимиру Путину.

Бывший президент добавил, что Джо Байден якобы "спровоцировал эту войну", которая "никогда бы не случилась", будь президентом Трамп.

Также он назвал Зеленского "одним из самых крупных продавцов, которых когда-либо видел", поскольку, по его словам, после каждого визита украинского президента США дают ему 100 миллиардов долларов.

Журналисты отмечают, что Трамп демонстрирует все более дружеские отношения с Путиным. Во время своих дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в прошлом месяце он утверждал, что война в Украине должна закончиться, но дважды не ответил прямо, считает, что Украина должна победить.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину.

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