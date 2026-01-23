- Дата публикации
Трамп объяснил движение крупной флотилии ВМС США в сторону Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Иран следует значительная группировка американских ВМС на фоне напряженности после протестов, однако он надеется, что эскалации удастся избежать.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направляют в направлении Ирана значительные силы Военно-морских сил из-за обострения ситуации после ряда протестов в стране.
Об этом он сказал журналистам на борту самолета по возвращении из Давоса, передает CNN .
По словам Трампа, американские корабли двигаются «на всякий случай», а в сторону Ирана следует «большая флотилия».
«Многие наши корабли двигаются в том направлении - на всякий случай... Большая флотилия движется, и мы посмотрим, что будет дальше. У нас большая сила движется в сторону Ирана», – подчеркнул президент США.
Также Трамп заявил, что хотел бы избежать применения силы и не допустить эскалации.
"Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними наблюдаем", - добавил он.
В сообщении отмечается, что авианосная ударная группа США должна прибыть на Ближний Восток в ближайшие дни.
Напомним, ранее аятолла Али Хаменеи подтвердил, что в результате протестов в Иране погибли «несколько тысяч» человек, однако категорически отверг вину силовиков.