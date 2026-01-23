Трамп объяснил движение крупной флотилии ВМС США в сторону Ирана

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направляют в направлении Ирана значительные силы Военно-морских сил из-за обострения ситуации после ряда протестов в стране.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета по возвращении из Давоса, передает CNN .

По словам Трампа, американские корабли двигаются «на всякий случай», а в сторону Ирана следует «большая флотилия».

Реклама

«Многие наши корабли двигаются в том направлении - на всякий случай... Большая флотилия движется, и мы посмотрим, что будет дальше. У нас большая сила движется в сторону Ирана», – подчеркнул президент США.

Также Трамп заявил, что хотел бы избежать применения силы и не допустить эскалации.

"Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними наблюдаем", - добавил он.

В сообщении отмечается, что авианосная ударная группа США должна прибыть на Ближний Восток в ближайшие дни.

Реклама

Напомним, ранее аятолла Али Хаменеи подтвердил, что в результате протестов в Иране погибли «несколько тысяч» человек, однако категорически отверг вину силовиков.