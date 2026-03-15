Трамп объяснил, когда вернет санкции против российской нефти

Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что он вернет санкции против российской нефти, когда стабилизируется ситуация в мире с энергоносителями.

Об этом он заявил в своем интервью телеканалу NBC News .

Он заявил, что сейчас он хочет, чтобы нефть была доступна повсюду.

Реклама

«Я хочу, чтобы у всего мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть», – объяснил он свое решение отменить санкции.

