Трамп объяснил, когда вернет санкции против российской нефти
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность возвращения санкций против российской нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он вернет санкции против российской нефти, когда стабилизируется ситуация в мире с энергоносителями.
Об этом он заявил в своем интервью телеканалу NBC News .
Он заявил, что сейчас он хочет, чтобы нефть была доступна повсюду.
«Я хочу, чтобы у всего мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть», – объяснил он свое решение отменить санкции.
