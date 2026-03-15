Трамп объяснил, когда вернет санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность возвращения санкций против российской нефти.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что он вернет санкции против российской нефти, когда стабилизируется ситуация в мире с энергоносителями.

Об этом он заявил в своем интервью телеканалу NBC News .

Он заявил, что сейчас он хочет, чтобы нефть была доступна повсюду.

«Я хочу, чтобы у всего мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть», – объяснил он свое решение отменить санкции.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что именно президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключить мирное соглашение, в то время как диктатор Путин давно готов .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России против Украины и возобновления экономических отношений с Кремлем .

