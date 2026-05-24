Трамп объяснил, почему не спешит заключать сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что любая сделка с Ираном зависит исключительно от его решения, и утверждает, что Вашингтон не будет спешить с переговорами.

Об этом сообщает BBC.

«Будет ли достигнуто соглашение или нет, полностью зависит от меня, и если будут новости, то это будут только хорошие новости — я не заключаю плохих сделок», — сказал американский лидер в телефонном интервью ABC News.

Трамп отказался предоставить подробности относительно содержания переговоров, но заявил, что они «проходят упорядоченно и конструктивно».

При этом хозяин Белого дома объявил, что морская блокада, введенная против Ирана, будет оставаться в силе до подписания и утверждения соглашения.

Президент США заявил, что он призвал американских представителей, участвовавших в переговорах, не спешить с заключением соглашения с Ираном.

«Мы не будем спешить заключать соглашение, потому что время на нашей стороне», — сказал он.

Дональд Трамп подтвердил позицию Вашингтона по иранской ядерной программе и заявил, что Иран не может «разрабатывать или покупать» ядерное оружие.

Позже американский президент опубликовал сообщение в своей социальной сети Truth Social, в котором объявил, что «одной из худших сделок, которые когда-либо заключала наша страна, была ядерная сделка с Ираном, предложенная и подписанная Бараком Хусейном Обамой и любителями администрации Обамы.

«Это был прямой путь к разработке Ираном ядерного оружия. Это не касается соглашения, которое сейчас заключает с Ираном администрация Трампа — на самом деле, все наоборот!» — говорится в заметке президента США.

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что есть шанс заключить соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке уже через несколько дней.

В то же время издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность нового удара по Ирану, ведь переговоры не приносят ожидаемого результата.

