Трамп объяснил, почему опубликовал изображение себя в образе Иисуса (фото)

Президент США объяснил, зачем распространил фото в образе Иисуса.

Руслана Сивак
Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление в Сети резонансного изображения, на котором он представлен в религиозной фигуре, похожей на Иисуса Христа. В ответ на вопросы репортера он подтвердил факт публикации, однако отрицал религиозный подтекст.

Об этом сообщает Clash Report.

Дональд Трамп объяснил, что воспринимал иллюстрацию как отражение медицинской помощи. По его словам, он считал, что на фото изображён как доктор.

Я разместил ее, и я думал, что это был я в роли врача. Это было связано с Красным Крестом», — заявил президент.

На опубликованном изображении видно, что Трамп кладет руку на голову больного мужчины, лежащего в постели. Рядом изображены молящиеся медсестра и военные, а на фоне виднеются американский флаг и самолеты.

Сообщение Дональда Трампа / © соцмережі

Напомним, Дональд Трамп заявил, что после завершения операции в Иране США могут вернуться к вопросу Кубы и ее политике.

