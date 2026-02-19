Трамп объяснил, почему ожидал Нобелевскую премию во время Совета мира

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время выступления на учредительном заседании Совета мира в Вашингтоне ошибочно ожидал объявления о предоставлении ему Нобелевской премии мира.

Об этом он сообщил, выступая на открытии заседания Совета мира, обращаясь к мировым лидерам.

По словам американского лидера, увидев в тексте речи упоминание Норвегии, он надеялся услышать известие о престижной награде.

«Когда я увидел эту записку — "Я рад сообщить, что Норвегия" — я подумал, что они собираются сказать, что дают мне Нобелевскую премию… И я говорю: "О, прекрасно, я получу Нобелевскую премию! Наконец-то, наконец они все поняли"», — рассказал Дональд Трамп.

Несмотря на первоочередные ожидания, президент США заверил присутствующих, что награды на данный момент не являются его приоритетом. Он подчеркнул, что полностью сосредоточен на гуманитарных целях и урегулировании конфликтов.

«Но мне безразлично. Мне безразлична Нобелевская премия. Мне важно спасать жизни, чтобы вы понимали», — добавил он.

Следует отметить, что процедура присуждения Нобелевской премии мира не зависит от правительства Норвегии. Решение принимает независимый Нобелевский комитет в Осло, в состав которого входят пять человек, избранных норвежским парламентом.

Напомним, в четверг, 19 февраля, Дональд Трамп провел в Вашингтоне первое заседание Совета мира для Газы с участием представителей более 20 государств.

Как сообщалось ранее, устав Совета мира предусматривает, что Трамп будет первым главой исполнительного комитета с правом вето на какие-либо решения.

Также сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира. Американский лидер назвал это «жестом взаимоуважения».

Президент США неоднократно заявлял о своем стремлении завоевать эту награду и во время обоих президентских сроков пытался заручиться поддержкой норвежского Нобелевского комитета.