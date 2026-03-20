Трамп объяснил разницу между США и Ираном после 3 недель войны

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о значительных достижениях в войне против Ирана, отметив, что основные военно-морские ресурсы Ирана были уничтожены в течение нескольких дней.

Об этом он сказал на церемонии вручения Кубка главнокомандующего футбольной команде курсантов Военно-морской академии США, которую транслировал канал CNBC.

«Разница между ними [Ираном] и нами [Соединенными Штатами] заключается в том, что две недели назад у них был флот. У них его больше нет», — заявил Трамп.

По его словам, 58 кораблей иранского флота были потоплены за два дня и теперь они все «на дне моря».

«А у нас — самый большой флот в мире», — похвастался американский президент.

Дональд Трамп повторил, что целью Вашингтона в военной операции на Ближнем Востоке остается предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

«Мы не позволим им иметь ядерное оружие, потому что если бы оно у них было, они бы его использовали», — сказал он, повторяя оправдание войны, которое, по мнению его критиков, не подтверждается фактами.

При этом президент США сказал, что сделать это, то есть сделать невозможным получение Ираном ядерного оружия, должны были еще его предшественники.

Война США против Ирана — последние новости

Напомним, США могут перейти к новому этапу войны с Ираном — в Вашингтоне обсуждают введение войск и контроль над ключевыми энергетическими объектами.

Тем временем ближайшие союзники президента США Дональда Трампа в Европе отказываются присоединиться к его военной операциипротив Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы закончить войну в Иране за считанные секунды, но имеет определенные причины не делать этого.