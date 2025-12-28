Трамп объяснил удары Путина по Украине, несмотря на попытки мирного урегулирования

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин серьезно относится к мирному урегулированию войны в Украине, несмотря на то, что российская армия продолжает наносить удары, в частности, по Киеву.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Нет, он [Путин] относится серьезно», — сказал Трамп.

Американский президент отметил, что обе стороны конфликта обмениваются ударами, поскольку между ними продолжается война. При этом он отметил мощность украинских атак.

«Украина осуществляет сильные атаки на Россию, мы не можем закрывать на это глаза… Я не говорю это негативно. Не думаю, что эти взрывы [очевидно, речь идет об атаках на объекты нефтяной промышленности государства-агрессора] вызвали Конго или США. У них идет война», — сказал Трамп.

Несмотря на то, что Украина и Россия обмениваются ударами, президент США выразил уверенность, что обе стороны стремятся завершить боевые действия.

«Посмотрим, что произойдет. У нас есть две стороны, которые сильно желают мира», — подытожил он.

Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, проходит встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой лидеры обсудят мирный план по завершению войны в Украине.

Перед переговорами с Зеленским президент США провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Впоследствии в Кремле рассказали, о чем говорил российский диктатор с президентом США.