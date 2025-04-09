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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп объявил 90-дневную паузу на все пошлины, за исключением Китая: детали

Американский президент заявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. В то же время он ввел 90-дневную паузу с пошлиной в 10% для других стран, не ответивших на действия США.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу по тарифам / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу и значительное понижение взаимных тарифов на этот период, кроме Китая. Для КНР он увеличивает ставку до 125%.

Об этом Трамп сообщил 9 апреля в Truth Social.

Американский президент обвинил Китай в неуважении, которое там проявили к мировым рынкам.

По его словам, более 75 стран хотят тарифных переговоров и обратились с этим вопросом в США. Поэтому Трамп разрешил ввести 90-дневную паузу и снизить тарифы до 10% для стран, которые не ответили на тарифы США. Эти нововведения вступают в силу немедленно.

Тем временем американские потребители приготовились к дефициту из-за введения значительных пошлин президента США Дональда Трампа на импортные продукты. Новые правиды вступили в силу в ночь со вторника на среду, 9 апреля.

Напомним, из-за политики Дональда Трампа Китай повысил пошлины на американские товары.

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