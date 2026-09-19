Трамп объявил "бессрочное" соглашение по Гренландии: Дания уточнила, что будет дальше

Трамп и Гренландия / © tsn.ua

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Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Данией и Гренландией , которая существенно расширит американское военное присутствие на стратегически важном арктическом острове.

Об этом он написал в Truth Social . По словам Трампа, соглашение якобы предоставляет Соединенным Штатам "постоянный контроль" над вопросами безопасности Гренландии и не будет иметь срока действия.

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Американский президент также заявил, что ни одно государство, считаемое США противником, не сможет разместить в Гренландии военную базу, контингент или осуществлять чувствительные инвестиции без согласия Вашингтона. Он назвал договоренность "сбывшейся мечтой" для США.

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Согласно данным Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, соглашение предусматривает для США постоянные права доступа, базирования и пролета над Гренландией. Ограничения на военное присутствие будут касаться стран, не входящих в НАТО. Договоренность должна действовать даже в случае будущей независимости Гренландии.

В то же время формулировка Трампа о "контроле" не означает передачу Гренландии Соединенным Штатам. Reuters отмечает, что договоренность не реализует предварительное желание американского президента получить сам остров. США и раньше имели широкие права на военное присутствие в Гренландии согласно соглашению 1951 года.

Правительство Дании уточнило, что документ планируется подписать на следующей неделе во время Генеральной ассамблеи ООН. После этого он должен пройти необходимые национальные парламентские процедуры.

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что договоренность усилит безопасность Арктики и Северной Атлантики. В то же время она особо подчеркнула, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение.

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Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что договоренность учитывает интересы острова и его роль в международном сотрудничестве.

Трамп также анонсировал развертывание значительного дополнительного военного присутствия США в Гренландии. В то же время пока неясно, предусматривает ли сделка строительство новых американских баз.

Напомним, заместитель руководительницы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что контроль Дании над Гренландией «несправедлив» из-за ее «неспособности» обеспечить оборону острова.

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