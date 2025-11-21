Трамп объявил дедлайн для согласования Украиной мирного плана

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает четверг, 27 ноября, уместным днем для согласования Украиной предложенного мирного плана.

Его заявление цитирует Clash Report.

При этом американский лидер добавил, что президент России Владимир Путин якобы не хочет продолжать войну.

«Украина теряет территории, а Путин не ищет больше войны», — сказал Трамп.

Президент США снова пообещал вскоре ввести «очень мощные» санкции против России, а также заверил, что не будет отменять уже введенные санкции против российской нефти.

Напомним, делегация высокопоставленных чиновников армии США встретилась в четверг, 20 ноября, в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру. Украинскому президенту был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны.

По информации источников Reuters, Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить согласиться на рамки мирного соглашения, предложенного при посредничестве Белого дома. США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.

В пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подтвердил, что давление на Украину является самым тяжелым, и государство оказалось перед очень сложным выбором.