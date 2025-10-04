Трамп объявил о «мире на Ближнем Востоке» и призвал Израиль прекратить бомбардировку Газы

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка ХАМАС якобы готова к длительному миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social .

«Исходя из заявления, которое только что обнародовал ХАМАС, я считаю, что они готовы к продолжительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировку Газа, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников. Сейчас делать это слишком опасно», - подчеркнул президент США.

Реклама

Он добавил, что уже начались переговоры по деталям возможных договоренностей.

Мы уже ведем обсуждение деталей, которые нужно согласовать. Это не только о Газе, это о долгожданном мире на Ближнем Востоке», — отметил Трамп.

Его заявление прозвучало на фоне активной военной операции Израиля в секторе Газа, усилившейся после атак ХАМАС. Вопрос освобождения заложников, захваченных во время нападений, продолжает оставаться ключевым вызовом для международной дипломатии.

Ранее сообщалось, что группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и перейти к переговорам об условиях реализации плана .

Реклама

Мы ранее информировали, что США представили 20-точечный план прекращения войны между Израилем и ХАМАС, предусматривающий немедленное перемирие, освобождение заложников и создание демилитаризованной «Новой Газы» под международным контролем .