Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортируемые в США автомобили: как отреагировали рынки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа для всех автомобилей, импортируемых в США из других стран.

Об этом информирует NBC News.

В то же время, пошлины не будут действовать на автомобили иностранных автомобильных марок, которые перенесут свое производство в США. Он заявил, что ожидает от иностранных производителей переноса производства в США, а также увеличения уже существующих мощностей.

"Если вы производите свой автомобиль в США, то тарифа не будет", – пояснил Трамп.

Кроме того, он подверг критике компании, которые открывают свои заводы в Мексике и Канаде. Трамп уверен, что это произошло за счет американских рабочих.

После этих заявлений Трампа акции американских автопроизводителей начали падать. В частности, акции Ford Motor снизились на 2%, General Motors – на 2,3%, а акции владельца Jeep Stellantis – на 3%.

Издание пишет, что новые пошлины заставят конечных потребителей платить большую цену за автомобили, которые попадут под тарифы.

Кроме того, издание заявляет, что в настоящее время ни одного автомобиля, который полностью производится в США. Большинство авто, в которых доля деталей 50% и более поставляется поставщиками из США или Канады, производится либо компанией Tesla, либо иностранными брендами со сборочными заводами в США, среди которых: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Subaru и Toyota.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил указ о введении 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады.

Мы ранее информировали, что Трамп усиливает торговую войну с Канадой и предлагает ей стать 51 штатом США.

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