ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

Трамп объявил о выводе Нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил о решении вывести подразделения Национальной гвардии из ряда крупных городов, несмотря на то, что ранее увязывал их присутствие со снижением уровня преступности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о выводе Национальной гвардии из Чикаго , Лос-Анджелеса и Портленда .

Об этом он написал в собственной социальной сети Truth Social .

По словам Трампа, преступность в этих городах "значительно уменьшилась именно благодаря присутствию Национальной гвардии". Он подчеркнул, что без вмешательства федерального правительства, по его мнению, эти города могли бы быть "потеряны".

В то же время президент отметил, что силовые структуры могут снова вернуться в Чикаго, Лос-Анджелес и Портленд — «возможно, в другом формате и с большей силой», если уровень преступности снова начнет расти.

Также Трамп подверг критике местные власти, заявив, что мэры и губернаторы-демократы якобы настаивали на выводе Нацгвардии. Причины принятия такого решения президент США при этом не уточнил.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским неожиданно заявил , что якобы «Путин хочет видеть Украину успешной и расцветающей».

«Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял Путину», – говорил Трамп.

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie