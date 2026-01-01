Трамп объявил о выводе Нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда: что произошло

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о выводе Национальной гвардии из Чикаго , Лос-Анджелеса и Портленда .

Об этом он написал в собственной социальной сети Truth Social .

По словам Трампа, преступность в этих городах "значительно уменьшилась именно благодаря присутствию Национальной гвардии". Он подчеркнул, что без вмешательства федерального правительства, по его мнению, эти города могли бы быть "потеряны".

В то же время президент отметил, что силовые структуры могут снова вернуться в Чикаго, Лос-Анджелес и Портленд — «возможно, в другом формате и с большей силой», если уровень преступности снова начнет расти.

Также Трамп подверг критике местные власти, заявив, что мэры и губернаторы-демократы якобы настаивали на выводе Нацгвардии. Причины принятия такого решения президент США при этом не уточнил.

