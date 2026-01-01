- Дата публикации
Трамп объявил о выводе Нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда: что произошло
Президент США Дональд Трамп заявил о решении вывести подразделения Национальной гвардии из ряда крупных городов, несмотря на то, что ранее увязывал их присутствие со снижением уровня преступности.
Президент США Дональд Трамп сообщил о выводе Национальной гвардии из Чикаго , Лос-Анджелеса и Портленда .
Об этом он написал в собственной социальной сети Truth Social .
По словам Трампа, преступность в этих городах "значительно уменьшилась именно благодаря присутствию Национальной гвардии". Он подчеркнул, что без вмешательства федерального правительства, по его мнению, эти города могли бы быть "потеряны".
В то же время президент отметил, что силовые структуры могут снова вернуться в Чикаго, Лос-Анджелес и Портленд — «возможно, в другом формате и с большей силой», если уровень преступности снова начнет расти.
Также Трамп подверг критике местные власти, заявив, что мэры и губернаторы-демократы якобы настаивали на выводе Нацгвардии. Причины принятия такого решения президент США при этом не уточнил.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским неожиданно заявил , что якобы «Путин хочет видеть Украину успешной и расцветающей».
«Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял Путину», – говорил Трамп.