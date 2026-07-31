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Трамп объявил об "историческом соглашении" о полном разоружении ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнута договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Секторе Газа.
Об этом американский президент сообщил в своей социальной сети Truth Social .
По словам Трампа, соглашение было заключено с участием возглавляемого им «Совета мира». Он назвал договоренность важным шагом к передаче управления Сектором Газы новому палестинскому правительству.
Глава Белого дома утверждает, что разоружение будет происходить в несколько тщательно спланированных этапов. После завершения этого процесса израильские войска должны покинуть территорию Газа.
Ответственность за безопасность региона планируется передать международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции.
Трамп также заявил, что договоренность является частью его плана завершения войны в секторе Газа. Он поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество во время переговоров.
В то же время официальные заявления ХАМАС о согласовании на полное разоружение пока не обнародованы.
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