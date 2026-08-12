Трамп объявил об отставке своего спикера: какая причина

Кэролайн Ливитт / © Associated Press

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Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа текущего года по семейным причинам.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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«Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих доверенных помощниц Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей — решение, которое я полностью понимаю и уважаю!» — написал он.

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По словам Трампа, Ливитт станет его советником по внешним вопросам и будет участвовать в работе Республиканской партии перед промежуточными выборами.

«Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, борясь за справедливость, свободу и свободу с 2018 года, включая нашу историческую кампанию по переизбранию 2024 года. Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого поста. Спасибо тебе, Кэролайн, за отлично выполненную работу», — подытожил американский лидер.

Напомним, что в июле пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт впервые после декретного отпуска провела брифинг.

В мае этого года 28-летняя пресс-секретарь Дональда Трампа стала мамой во второй раз. Она родила девочку, которой дали имя Вивиана.

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Напомним, Ливитт продолжала работать почти до родов.

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