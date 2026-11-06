Трамп объявил Овальный кабинет национальной достопримечательностью: что теперь запрещено менять

Дональд Трамп / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, которой объявил Овальный кабинет, Наружный Овальный кабинет и Комнату кабинета министров Белого дома национальной достопримечательностью. Таким образом, он стремится усложнить будущим президентам возможность кардинально менять эти помещения, которые сам переоборудовал во время второго президентского срока.

Документ под названием «Establishment of the Oval Office National Monument» был опубликован на сайте Белого дома.

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Какие помещения Белого дома Трамп объявил национальной достопримечательностью

Согласно прокламации, под защиту попали четыре помещения Западного крыла Белого дома:

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Овальный кабинет — комната 110;

Наружный Овальный кабинет — комнаты 106 и 108;

Комната кабинета министров — комната 105.

В прокламации указано, что границы памятки охватывают наименьшую территорию, необходимую для надлежащего сохранения и управления этими историческими помещениями.

В Белом доме объяснили, что Овальный кабинет — одно из самых известных и исторически важнейших помещений США. Со времени создания в нынешнем расположении и форме при президенте Франклине Рузвельте он служит главным рабочим кабинетом американского президента.

«В его стенах принималось решение глубокого национального и международного значения. Он принимал глав государств, формировал ежедневную работу исполнительной власти и стал символом американского президентства», — говорится в прокламации.

Почему Трамп решил защитить Овальный кабинет

Трамп объяснил свое решение особым значением Овального кабинета для США. При подписании документа он назвал его символом президентской власти и американской истории.

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«В этом кабинете мы добились больших побед», — сказал президент США.

Он также заявил, что будущим главам государств не следует кардинально менять помещение. В частности, Трамп привел пример возможной перестройки Овального кабинета из овальной комнаты в квадратную.

«Если кто-то скажет: „Да будет не овальная комната, а квадратная“, то ему придется вернуться в Конгресс. И, надеюсь, люди в Конгрессе будут достаточно умны, чтобы этого не позволить», — заявил американский президент.

Несмотря на заявления Трампа, прокламация не запрещает будущим главам государств изменять интерьер. В документе прямо указано, что президент сохраняет право переоформлять помещение, выбирать мебель и проводить обычные операционные и безопасные изменения, если они существенно не вредят исторической структуре и архитектурному характеру памятника.

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«Ничто в этой прокламации не должно толковаться как ограничение полномочий президента по переоформлению памятника, выбору мебели или обычных операционных и безопасных изменений, которые существенно не вредят исторической структуре или архитектурному характеру памятника», — говорится в документе.

То есть преемник Трампа сможет убрать золотые элементы декора, заменить ковры, картины или мебель. В то же время масштабная перестройка или демонтаж важных архитектурных элементов потребует предварительного документирования, рассмотрения и оценки возможных альтернатив.

Решение Трампа не гарантирует, что такая защита будет действовать навсегда. Следующий президент может теоретически отменить или изменить прокламацию. Сам документ также не устанавливает обязательное голосование Конгресса перед каждым существенным изменением.

В прокламации отдельно отмечается: «Ничто в этой прокламации не изменяет действующие законодательные исключения для Белого дома в соответствии с Законом о сохранении исторического наследия и не уменьшает полномочий Конгресса по федеральной собственности».

Что Трамп уже успел изменить в Белом доме за второй срок

Напомним, объявление Овального кабинета национальной достопримечательностью — не единственное масштабное изменение, которое Дональд Трамп инициировал в Белом доме во время второго президентского срока. Ранее он приказал снести Восточное крыло резиденции, чтобы освободить место для строительства нового бального зала. Стоимость проекта оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

В частности, американский президент заявил, что проект бального зала поразил лидера Китая Си Цзиньпина. По словам Трампа, тот отреагировал словами: «Вау, это будет что-то невероятное». Сам президент США назвал будущий зал «лучшим во всем мире».

Среди других изменений — обустройство постоянной гранитной площадки для президентского вертолета на Южной лужайке Белого дома. Трамп неоднократно публично рассказывал об этих и других работах по обновлению резиденции.

Прокламацию об объявлении Овального кабинета национальной достопримечательностью Дональд Трамп подписал 5 ноября — через два дня после промежуточных выборов, по итогам которых республиканцы потеряли контроль над Конгрессом. Это стало первым официальным действием президента после голосования.

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