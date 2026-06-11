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Трамп объявил себя победителем в войне с Ираном: что ответил Тегеран
Трамп похвастался, что «победил» в войне с Ираном и анонсировал мирное соглашение в ближайшее время. Между тем, в Иране о «большом соглашении» говорят осторожно и пока ничего не подтверждают.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал, что война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней.
Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме сегодня, 11 июня.
«Мы только что достигли отличного соглашения о завершении войны с Ираном, и мы будем ожидать финализации документов, которая должна быть завершена в ближайшие несколько дней. Вероятно, состоится подписание, возможно, в Европе — и это прекрасно», — сказал он.
Соглашение будет подписывать Вэнс
Глава Белого дома уточнил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятно, отправится в Европу уже в эти выходные для подписания соглашения с Ираном.
Ормузский пролив снова откроется сразу после подписания, утверждает он.
«Пролив официально откроется, как только мы подпишем, что может произойти скоро, очень скоро, возможно, на выходных. В Европе я не смогу там быть, но Джей Ди будет там и некоторые другие люди», — сказал он.
Что предполагает сделка
По словам Трампа, соглашение предусматривает, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Также он похвалил посредников — президента Турции Эрдогана и власти Пакистана.
«Президент Эрдоган был великолепен. И это действительно отличная вещь. С большим энтузиазмом. Пакистан был фантастическим», — добавил президент США.
Трамп назвал себя победителем
Трамп утверждает, что Штаты выиграли в войне с Ираном.
«Мы выиграли эту войну военным путем. То, что мы не победили, это фейковые новости», — заверил он.
Иранцы не разделяют оптимизм Трампа
Дональд Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил соглашение с США.
«Все в Иране одобрили соглашение», — говорит он, несмотря на то, что официальных комментариев из Тегерана пока не было.
Как уточняет Sky News, несмотря на оптимизм Дональда Трампа по поводу соглашения, которое можно будет подписать в Европе в эти выходные, иранские государственные СМИ заняли более трезвый тон.
«Иранские источники сообщают, что никакого соглашения не было окончательно заключено, и любое утверждение по этому поводу недействительно, пока его не ратифицирует Иран», — сообщает иранское информационное агентство Fars.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут Ирану «очень сильный удар» в ночь на 12 июня, а в перспективе Соединенные Штаты могут установить контроль над ключевыми объектами иранской нефтяной инфраструктуры.
Однако потом снова дал заднюю и передумал бить по Ирану за несколько часов до обещанной атаки.