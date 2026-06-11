Трамп объявил себя победителем в войне с Ираном: что ответил Тегеран

«Мы выиграли»: Трамп сам объявил о победе над Ираном, пока Тегеран просит не торопиться / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал, что война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней.

Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме сегодня, 11 июня.

«Мы только что достигли отличного соглашения о завершении войны с Ираном, и мы будем ожидать финализации документов, которая должна быть завершена в ближайшие несколько дней. Вероятно, состоится подписание, возможно, в Европе — и это прекрасно», — сказал он.

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Соглашение будет подписывать Вэнс

Глава Белого дома уточнил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятно, отправится в Европу уже в эти выходные для подписания соглашения с Ираном.

Ормузский пролив снова откроется сразу после подписания, утверждает он.

«Пролив официально откроется, как только мы подпишем, что может произойти скоро, очень скоро, возможно, на выходных. В Европе я не смогу там быть, но Джей Ди будет там и некоторые другие люди», — сказал он.

Что предполагает сделка

По словам Трампа, соглашение предусматривает, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

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Также он похвалил посредников — президента Турции Эрдогана и власти Пакистана.

«Президент Эрдоган был великолепен. И это действительно отличная вещь. С большим энтузиазмом. Пакистан был фантастическим», — добавил президент США.

Трамп назвал себя победителем

Трамп утверждает, что Штаты выиграли в войне с Ираном.

«Мы выиграли эту войну военным путем. То, что мы не победили, это фейковые новости», — заверил он.

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Иранцы не разделяют оптимизм Трампа

Дональд Трамп утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил соглашение с США.

«Все в Иране одобрили соглашение», — говорит он, несмотря на то, что официальных комментариев из Тегерана пока не было.

Как уточняет Sky News, несмотря на оптимизм Дональда Трампа по поводу соглашения, которое можно будет подписать в Европе в эти выходные, иранские государственные СМИ заняли более трезвый тон.

«Иранские источники сообщают, что никакого соглашения не было окончательно заключено, и любое утверждение по этому поводу недействительно, пока его не ратифицирует Иран», — сообщает иранское информационное агентство Fars.

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Напомним, Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут Ирану «очень сильный удар» в ночь на 12 июня, а в перспективе Соединенные Штаты могут установить контроль над ключевыми объектами иранской нефтяной инфраструктуры.

Однако потом снова дал заднюю и передумал бить по Ирану за несколько часов до обещанной атаки.

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