Трамп объявил свое решение о прохождении Ормузского пролива: что придумал на этот раз

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о введении полной блокады судов, связанных с Ираном, а также сообщил об изменении подхода к экономическому сотрудничеству с государствами Персидского залива.

Соответствующее заявление американский лидер обнародовал в своей социальной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства, за исключением кораблей, связанных с Ираном.

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«Нефть поступает, как никогда раньше. Ормузский пролив открыт для всего судоходства, кроме Ирана, — из-за его лживого, жестокого и преступного руководства, ведущего страну путем полного уничтожения», — заявил президент США.

Трамп о новых мерах против Ирана и масштабных инвестициях стран Персидского залива

Он сообщил, что Соединенные Штаты введут полную блокаду судов, входящих в иранские порты, выходят из них или перевозят любые грузы, связанные с Ираном.

«Мы введем полную блокаду, но только для судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них, а также для перевозящих любые иранские грузы», — отметил Трамп.

Американский президент также сообщил об изменении механизма финансового взаимодействия с США для стран Персидского залива.

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По его словам, он решил отказаться от 20-процентного сбора, который раньше должен был уплачиваться в пользу Соединенных Штатов, зато сделав ставку на торговые и инвестиционные соглашения.

«Я решил заменить 20-процентный компенсационный сбор США торговыми и инвестиционными соглашениями, которые страны Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами. Эти инвестиции будут огромными», — отметил он.

Трамп в очередной раз заявил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия.

«Времена, когда Иран убивал сотни тысяч человек, закончились. И самое главное — ИРАН НИКОГДА НЕ ИМЕЕТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ», — подытожил президент США.

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Напомним, во время атаки Ирана по танкерам в Ормузском проливе были ранены украинцы. Восемь членов экипажа получили ранения, четверо из них — серьезные травмы. В МИД Украины осудили иранские удары.

Ранее говорилось, что США начали третью с начала недели серию ударов по объектам на территории Ирана.

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