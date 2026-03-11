Трамп объявил «войну» азиатским карпам и призвал «губернатора» Канады на помощь

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп объявил о начале борьбы с «агрессивным и разрушительным» азиатским карпом, быстро распространяющимся в Больших озерах.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Я работаю с губернатором Гретчен Уитмер над тем, чтобы спасти Большие озера от достаточно агрессивного и разрушительного азиатского карпа, который быстро захватывает озеро Мичиган и все прекрасные окрестные территории», — заявил Трамп.

Кроме того, президент США призвал губернаторов нескольких штатов, а также премьер-министра Канады, которого он в очередной раз назвал «будущим губернатором», присоединиться к этой борьбе.

«Я буду призывать других губернаторов присоединиться к этой борьбе — в частности из Иллинойса, Висконсина, Миннесоты, Пенсильвании, Огайо, Индианы, Нью-Йорка и, конечно же, будущего губернатора Канады Марка Карни, который, как я знаю, с удовольствием внесет вклад в это достойное дело».

Отдельно он сообщил, что работает над спасением Большого Соленого озера в Юте, которое «за короткое время — если ничего не сделать — может полностью остаться без воды».

