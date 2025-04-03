Трамп объявил всему миру торговую войну: кто больше всего пострадает

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп, введя пошлины на импорт, начал глобальную торговую войну.

Об этом пишет CNN.

В материале решения американского лидера называют крупнейшей политической авантюрой с экономикой США среди всех современных президентов и бессмысленной политической ставкой, подвергающей риску экономические судьбы миллиардов людей.

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Аналитики считают, что «новые пошлины нанесут больший удар по малоимущим американцам, чем по богатым друзьям Трампа».

«Президентский тарифный эксперимент свидетельствует о его безразличии к росту цен на автомобили и другие товары из-за удорожания импорта», — считают журналисты.

CNN называет это «потрясающим примером политического позиционирования для президента-миллиардера, который возглавляет кабинет коллег-миллиардеров и миллионеров».

Экономисты предупреждают, что теперь жить труднее будет всем, в том числе американцам, которые и заплатят введенный Трампом налог на импорт.

Напомним, Трамп ввел новые пошлины против большинства стран мира. В частности, в этот список попали безлюдные острова Херд и Макдональд, близи Антарктиды, где живут пингвины, тюлени и морские птицы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала дополнительные пошлины США на все страны серьезным ударом по мировой экономике. Евросоюз готов ответить на действия Вашингтона контрмерами, но до сих пор открыт для переговоров.

Официальный Пекин призывает Вашингтон немедленно упразднить свои последние тарифы. В противном случае Китай пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов.

В общем, ни одна страна не избежит сборов с американцев на покупку ее товаров — «минимальный базовый тариф» составит 10%. Такой тариф получили и Украина, Австралия, Аргентина и Саудовская Аравия.

Приблизительно 60 стран, которые США считают «худшими нарушителями», столкнутся со специальными «взаимными» тарифами. США утверждают, что они рассчитаны по формуле, основанной на том, что они считают нечестной торговой практикой.