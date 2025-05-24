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Трамп объявил "ядерный ренессанс" в США и возобновление "золотого стандарта" науки
Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на масштабное возрождение ядерной энергетики и реформирование научной политики страны.
23 мая 2025 г. президент США Дональд Трамп подписал ряд исполнительных указов, направленных на масштабное возрождение ядерной энергетики и реформирование научной политики страны. Эти инициативы направлены на обеспечение энергетической независимости США и восстановление доверия к научным исследованиям.
Об этом пишет Белый дом.
Один из ключевых указов предусматривает строительство десяти новых ядерных реакторов к 2030 году и увеличение производства ядерной энергии в четыре раза к 2050 году. Для достижения этой цели Трамп поручил Министерству энергетики и Министерству обороны ускорить процессы лицензирования и строительства реакторов, в частности, на федеральных землях. Также предусмотрено упрощение процедур по внедрению малых модульных реакторов и микрореакторов.
"Мы прекратили строительство ядерных реакторов в США более 30 лет назад – это заканчивается сейчас. Эти действия являются самыми значительными реформами ядерного регулирования за десятилетие", – заявил Трамп во время подписания указов.
Кроме энергетических инициатив, Трамп подписал указ о внедрении "золотого стандарта" в науке. Этот стандарт предполагает, что научные исследования должны быть воспроизводимыми, прозрачными, подвергаться беспристрастному рецензированию и быть свободными от конфликтов интересов. Указ обязывает федеральные научные агентства соблюдать эти принципы в своей деятельности.
"Президент Трамп делает "золотой стандарт" основой федеральной научной политики и восстанавливает доверие к науке", - отметил директор Офиса науки и технологий Белого дома Майкл Кратсиос.
Эти указы являются частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на укрепление позиций США в энергетическом и научном секторах на фоне глобальной конкуренции.
Напомним, что Трамп угрожает Евросоюзу тарифами в 50% .
Американский президент посетовал, что с Европейским Союзом очень тяжело вести переговоры.