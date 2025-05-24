ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
105
Время на прочтение
2 мин

Трамп объявил "ядерный ренессанс" в США и возобновление "золотого стандарта" науки

Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на масштабное возрождение ядерной энергетики и реформирование научной политики страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

23 мая 2025 г. президент США Дональд Трамп подписал ряд исполнительных указов, направленных на масштабное возрождение ядерной энергетики и реформирование научной политики страны. Эти инициативы направлены на обеспечение энергетической независимости США и восстановление доверия к научным исследованиям.

Об этом пишет Белый дом.

Один из ключевых указов предусматривает строительство десяти новых ядерных реакторов к 2030 году и увеличение производства ядерной энергии в четыре раза к 2050 году. Для достижения этой цели Трамп поручил Министерству энергетики и Министерству обороны ускорить процессы лицензирования и строительства реакторов, в частности, на федеральных землях. Также предусмотрено упрощение процедур по внедрению малых модульных реакторов и микрореакторов.

"Мы прекратили строительство ядерных реакторов в США более 30 лет назад – это заканчивается сейчас. Эти действия являются самыми значительными реформами ядерного регулирования за десятилетие", – заявил Трамп во время подписания указов.

Кроме энергетических инициатив, Трамп подписал указ о внедрении "золотого стандарта" в науке. Этот стандарт предполагает, что научные исследования должны быть воспроизводимыми, прозрачными, подвергаться беспристрастному рецензированию и быть свободными от конфликтов интересов. Указ обязывает федеральные научные агентства соблюдать эти принципы в своей деятельности.

"Президент Трамп делает "золотой стандарт" основой федеральной научной политики и восстанавливает доверие к науке", - отметил директор Офиса науки и технологий Белого дома Майкл Кратсиос.

Эти указы являются частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на укрепление позиций США в энергетическом и научном секторах на фоне глобальной конкуренции.

Напомним, что Трамп угрожает Евросоюзу тарифами в 50% .

Американский президент посетовал, что с Европейским Союзом очень тяжело вести переговоры.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie