Трамп очертил главное условие соглашения с Ираном и сделал заявление об Ормузском проливе

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив вскоре откроется даже без сотрудничества Ирана, а главной целью переговоров с Тегераном является недопущение создания ядерного оружия.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что это произойдет достаточно быстро. В противном случае мы сможем завершить это так или иначе. Никакого ядерного оружия. Это 99% сделки», — сказал он.

На вопрос, будет ли касаться соглашение также пролива, Трамп ответил утвердительно.

«Да, но это решится автоматически», — ответил он, добавив, что, по его мнению, пролив будет открыт «достаточно скоро».

В то же время президент США подчеркнул, что главным приоритетом соглашения с Ираном является ограничение ядерных возможностей страны. Трамп добавил, что американская делегация уже направляется в Пакистан для переговоров с иранской стороной. Ее возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напомним, во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. Впрочем, отметил он, пауза в ударах будет возможна при условии выполнения Тегераном конкретного требования — открытия Ормузского пролива для нефтяных танкеров.

Уже 8 апреля Иран объявил, что свободный проход нефтяных танкеров по Ормузскому проливу снова запрещен после массированных ударов Израиля по Ливану. Иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.

Трамп накануне заявил — если мирные переговоры США и Ирана, которые будут проходить в Пакистане, терпят неудачу, американские корабли возобновят удары по территории Исламской республики.