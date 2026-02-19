Трамп продлил санкции против РФ на год / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие санкции против Российской Федерации, срок действия которых истек 6 марта 2026 года.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Федерального резерва США.

Речь идет об ограничениях, введенных в сентябре 2018 года в ответ на оккупацию Крыма и в феврале 2022 года по признанию Москвой независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Удлинение санкций означает сохранение ограничений для российских компаний, банков и отдельных должностных лиц, а также запрет на определенные финансовые операции с американскими контрагентами.

Санкции США против РФ: что известно

Напомним, санкции США против Российской Федерации действуют с 2014 года, неоднократно расширялись. Ограничения включают финансовый сектор, энергетику, военно-промышленный комплекс, технологии, экспорт, а также персональные ограничения против чиновников, бизнесменов и компаний.

В то же время Дональд Трамп лишь продлевает старые санкции, однако новых значимых не вводит уже в течение года. Если говорить о самых ожидаемых от него, то, вероятно, это будут вторичные санкции в отношении Китая и Индии.

На днях министр финансов США сообщил новости о дальнейших санкциях против РФ. Скотт Бессент сказал, что решение о введении новых ограничений против России будет зависеть от успеха мирных переговоров, направленных на урегулирование войны в Украине, которая длится почти четыре года.

Напомним, что флот РФ находится под ударом, ведь Европейский Союз активизирует очередной пакет санкций против России.