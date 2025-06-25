Трамп ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом: при чем здесь Иран

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Белый дом планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после того, как в Сеть слили внутреннюю оценку, свидетельствующую о том, что бомбардировки ядерных объектов Ирана в субботу не были столь успешными, как утверждал президент Трамп.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, ФБР расследует утечку информации.

Реклама

Отмечается, что «слив» предыдущей «Оценки боевого ущерба» от Разведывательного управления Министерства обороны США возмутил Трампа и высокопоставленных чиновников США, а ее обнародование имело целью подорвать заявления Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были «уничтожены».

«Мы объявляем войну тем, кто сливает информацию», — заявил в среду высокопоставленный чиновник Белого дома.

Источники администрации Трампа сообщают, что планируют ограничить публикацию в CAPNET — системе, которую администрация использует для обмена секретной информацией с Конгрессом.

В сообщениях СМИ указывалось на то, что ядерная программа Ирана была отложена всего на несколько месяцев, а не «уничтожена».

Реклама

Демократы в Конгрессе уже были возмущены такой информацией, а также отказом администрации провести брифинг.

Однако должностные лица администрации Трампа остаются невозмутимыми.

«Представьте себе: почти сразу после того, как мы разместили информацию на CAPNET, она просочилась. Нет никакой причины делать это снова», — сказал другой источник в администрации Трампа.

В издании также отмечают, что с момента своего первого баллотирования на пост президента в 2016 году, когда его кампанию расследовали из-за связей с Россией, Трамп с большим подозрением относился к разведывательному сообществу.

Реклама

«Трамп считает, что в разведывательном сообществе есть шпионы, которые ненавидят его до глубины души», — сказал один советник.

Напомним, что на сегодняшней пресс-конференции во время саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп вновь заверил, что ядерные объекты Ирана были уничтожены и пожаловался на «фэйк ньюз».