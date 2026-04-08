Трамп окончательно поссорился с союзниками по НАТО из-за Ирана: под риском Украина — Politico
Из-за войны с Ираном Трамп обостряет конфликт с НАТО, что может сказаться на поддержке Украины.
Отношения между США и союзниками по НАТО резко ухудшаются на фоне войны с Ираном. Президент США Дональд Трамп все более жестко критикует европейских партнеров, что может повлиять и на поддержку Украины.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в правительствах и Альянсе.
Ожидается, что генсек НАТО Марк Рютте снова встретится с Трампом в Белом доме, пытаясь предотвратить дальнейшее обострение отношений.
Напряжение через Иран
Причиной конфликта стал отказ европейских стран поддержать военную кампанию США против Ирана. По данным источников, Трамп открыто выражает недовольство союзниками и даже рассматривает пересмотр роли США в Альянсе.
Хотя формально президент не может вывести страну из НАТО без решения Конгресса, он имеет другие рычаги влияния. Среди возможных шагов – сокращение финансирования операций, уменьшение американского военного присутствия в Европе или даже ограничение обмена разведданными с Украиной.
Раскол углубляется
В Европе также растет раздражение политикой Вашингтона. Некоторые страны отказались предоставлять США доступ к своим базам или воздушному пространству для операций на Ближнем Востоке.
Президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил, что постоянное давление со стороны США подрывает доверие в Альянсе:
«Если вы каждый день подвергаете сомнению свою преданность, вы ее подрываете».
По словам одного из европейских чиновников, уровень готовности поддерживать США «ниже нуля».
Риски для Украины
На фоне конфликта с Ираном и охлаждения отношений с Европой Украина может оказаться среди косвенных потерь.
В частности, в Вашингтоне рассматриваются варианты сокращения обязательств в рамках НАТО, что может повлиять на военную и разведывательную поддержку Киева в войне против России.
В то же время, внутри самого Альянса нет единства относительно участия в ближневосточном конфликте, что еще больше усложняет переговоры.
Тем не менее, союзники надеются, что встреча Рютте с Трампом позволит снизить напряжение и сохранить сотрудничество.
Как Трамп критиковал НАТО - последние заявления
Ранее Трамп подверг резкой критике позицию Европы относительно войны в Иране и в очередной раз пригрозил возможным выходом США из НАТО. Американский лидер назвал Альянс несправедливым к Америке и призвал союзников увеличить оборонные расходы.
В частности, в интервью британской The Telegraph Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода из НАТО из-за отказа союзников присоединиться к войне США и Израиля против Ирана, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив и ослабить мировой энергетический кризис.
Накануне 4 апреля Дональд Трамп в очередной раз набросился на НАТО, назвав Альянс «ненадежным союзником» США.