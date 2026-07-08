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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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850
Время на прочтение
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Трамп оконфузился на пресс-конференции с Зеленским: ошибки, путаница и громкие заявления

Пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Анкаре запомнилась не только политическими заявлениями. Президент США допустил несколько ошибок, которые привлекли внимание журналистов.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Трамп и странные заявления во время пресс-конференции в Анкаре

Трамп и странные заявления во время пресс-конференции в Анкаре / © Associated Press

В ходе проходящего 7 и 8 июля саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп дал совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе общения Трамп не раз ошибался, путал имена и названия стран.

Ляпы Трампа во время пресс-конференции в Анкаре: что он говорил

Сначала Трамп написал, что провел с Владимиром Зеленским пресс-конференцию с Fake News. Обычно так президент США называет независимую прессу.

«Президент Зеленский и я только что провели пресс-конференцию с Fake News. Всё прошло очень хорошо. Все ищут решения. Очень позитивно», — написал Трамп.

Также в конфузы вошло то, что Трамп назвал Японию «Исламской республикой». Он перепутал Иран и Японию, отвечая на вопросы журналистов:

«Два месяца назад по нам выпустила 211 ракет Исламская республика Япония. Они запустили 211 ракет по нашему авианосцу за один час».

Также во время общения с журналистами Трамп перепутал Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Он спросил, есть ли у журналистов еще вопросы к президенту Путину, когда рядом сидел Зеленский. Журналисты сразу исправили Трампа, однако он решил свести все в шутку.

Среди конфузов также то, что Трамп сделал довольно неоднозначное заявление: он сказал, что между украинским и российским народами «очень мало разницы».

«Я использовал аналогию, и она звучит просто, но частично правдиво. У тебя двое детей в парке, они не любят друг друга, и начинают ссориться. Иногда нужно дать им бороться».

Трамп о войне в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский сможет отстроить великую страну после войны.

В то же время американский лидер отметил стратегическое значение украинских природных ресурсов и богатых залежей редкоземельных материалов, назвав Украину одной из самых богатых стран по этому показателю.

Также Трамп отметил, что Вашингтон имеет собственный интерес в Украине из-за наличия лучших земель в мире для редкоземельных материалов.

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Дата публикации
Количество просмотров
850
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