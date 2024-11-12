Трамп определился с кандидатурой советника по нацбезопасности: каково его отношение к Украине

Уолтц высказывался против вступления Украины в НАТО и задавал вопрос о том, как происходит надзор за предоставленным Украине оружием.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит представителя Республиканской партии Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Уолтц будет отвечать за консультацию Трампа по ключевым вопросам национальной безопасности и координацию с различными агентствами. В настоящее время этот пост занимает Джейк Салливан.

Что известно о Майке Волтце

Как напоминает АР, Волтц – ветеран армии США и первый "зеленый берет" (служивший в Силах спецопераций США), ставший конгрессменом. Его считают "ястребом" по отношению к Китаю. Уолтц призывал США бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине из-за вероятной причастности КНР к возникновению COVID-19 и постоянному жестокому обращению с мусульманским уйгурским населением. Он был резким критиком вывода войск США из Афганистана.

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После полномасштабного вторжения России Уолтц призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия. Он критиковал администрацию Байдена за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также недостаточные санкции против РФ.

Как напомнил журналист Остап Ярыш, в Конгрессе Майк Уолтц сначала поддерживал законопроекты с помощью Украины и даже приезжал в Киев в составе конгрессовых делегаций. Но в апреле 2024 года голосовал против дополнительного финансирования на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", – заявлял тогда Майк Уолтц.

Майк Уолтц также высказывался против вступления Украины в НАТО и задавал вопрос о том, как происходит надзор за предоставленным Украине оружием, и не попадает ли оно после пересечения границы на черный рынок. Тем не менее, нельзя сказать, что политик готов бросить Украину "на произвол судьбы".

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО… Остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну – это правильная вещь", – говорил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из кандидатов Трампа на должность главы Пентагона отказался от назначения.

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