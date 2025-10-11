Трамп опроверг собственное заявление об отмене встречи с Си Цзиньпином

Дональд Трамп Си Цзиньпин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опроверг свое предварительное заявление в Truth Social о якобы отмене встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает ZN.UA.

Во время общения с журналистами Трампа спросили, действительно ли он не собирается встречаться с китайским лидером.

Президент ответил, что информация об отмене встречи не соответствует действительности.

«Нет, я не отменил, но я все равно туда поеду, так что предполагаю, что, возможно, встреча все же будет. Но вы же знаете — они сделали что-то такое, на что мир точно не согласится», — сказал Трамп.

Он также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что недавнее соглашение между Израилем и ХАМАС вызвало положительные эмоции среди участников процесса. По словам президента, он планирует в ближайшее время совершить визит в Израиль.

«В Египте они просто танцевали от радости. Я поеду в Израиль, думаю, буду выступать в Кнессете в начале визита. Потом в Египет, они прекрасны. Да и все страны были великолепны. Индонезия — отличная. Иордания — прекрасная. Все замечательные», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп больше не видит смысла во встрече с главой КНР Си Цзиньпином.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты вводят 100-процентный тариф на китайские товары из-за «агрессивной позиции Пекина в торговых вопросах».