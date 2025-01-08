Трамп опубликовал карту, на которой США объединены с Канадой

На карте, опубликованной Трампом, Канада окрашена в те же цвета, что и в США, и обозначена частью Соединенных Штатов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой США были объединены с Канадой. Обе страны на карте были окрашены в один цвет и Трамп обозначил их как часть Соединенных Штатов.

Они были опубликованы в соцсети Truth Social.

Трамп опубликовал две карты: на первой США изображены с покрывающим флагом и территория Канады, подписано "Oh Canada!". На второй карте США и Канада окрашены в один цвет без подписей.

Фото: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Фото: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Ранее Fox News сообщало, что Дональд Трамп в разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо предложил Канаде стать 51-м штатом США, если 25%-ные торговые пошлины США нанесут ущерб ее экономике. Трюдо, в ответ, в шутку предложил Трампу стать "губернатором" этого штата.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что во время его президентства американцы будут претендовать на присоединение к стране Канады, Гренландии и Панамского канала.

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