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Трамп опубликовал провокационное пасхальное поздравление для своих "обидчиков"
Приветствие содержало резкое обращение к тем, кто, по его мнению, причастен к его поражению на выборах 2020 года.
Президент США Дональд Трамп в Пасхальное воскресенье опубликовал два противоречивых сообщения в своей социальной сети Truth Social.
Об этом пишет CNN.
Первое из них содержало резкое обращение к тем, кто, по его мнению, причастен к его поражению на выборах 2020 года:
"Всем людям, которые обманули на президентских выборах 2020 года, чтобы выбрать этого крайне разрушительного идиота, я желаю вам с большой любовью, искренностью и благосклонностью счастливой Пасхи!!!"
Это публичное обращение было адресовано как его политическим оппонентам, так и особенно “радикальным левым безумцам”, среди которых он упомянул и бывшего президента Джо Байдена.
Однако всего за несколько минут до этого Трамп опубликовал совсем другое сообщение:
"Мелания и я хотели бы пожелать всем счастливой Пасхи! Независимо от того, идете ли вы в церковь или смотрите службу дома, пусть этот день будет полон мира и радости для всех, кто празднует Воскресение Иисуса Христа".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.