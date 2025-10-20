ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Трамп опубликовал видео, где «король» с самолета сбрасывает фекалии на протестующих

Дональд Трамп обнародовал новое AI-видео, где он предстает в короне как «король» и с самолета сбрасывает фекалии на протестующих – ролик вызвал волну возмущения на фоне массовых демонстраций «No Kings» в США.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social новое видео, сгенерированное искусственным интеллектом , на котором он предстает в образе монарха и сбрасывает фекалии с боевого самолета на толпу демонстрантов.

19-секундный ролик показывает Трампа в короне за штурвалом истребителя с надписью "KING TRUMP". Он пролетает над площадью, похожей на нью-йоркский Таймс-Сквер, где собралась большая толпа протестующих. В момент «атаки» люди начинают убегать, а видеоряд сопровождается триумфальной музыкой.

Публикация появилась на фоне масштабных демонстраций в США под лозунгом "No Kings", состоявшихся 19 октября в более чем 2 700 локациях. По данным организаторов, в акциях протеста приняли участие около 7 миллионов человек, выступающих против авторитарных тенденций в политике Трампа.

Напомним, что 18 октября в ряде городов США начались масштабные акции против действующего президента Дональда Трампа. Лозунг протестов — «Никаких королей».

Миллионы американцев вышли на улицы, чтобы выразить недовольство «авторитарными действиями администрации Трампа». В частности, либералы, которые присоединились к акциям, считают, что Трамп все больше ведет себя как монарх, а не как демократически избранный лидер.

