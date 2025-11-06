- Дата публикации
Трамп опубликовал видео к годовщине выборов: не обошлось без Путина
Президент Трамп отметил годовщину своей победы на выборах. Он поделился видео, в котором собрал разные моменты из своей политической деятельности. Однако также опубликовал кадры по саммиту с Путиным.
Дональд Трамп, год назад победивший на выборах и ставший 47-м президентом Соединенных Штатов, опубликовал видео, приуроченное к годовщине своей победы.
Видео он обликовал в соцсетях.
В 2024 году Дональд Трамп одержал победу, одержав 277 голосов избирателей, и стал первым президентом более чем за 120 лет, вернувшимся в Белый дом после перерыва между сроками (после Гровера Кливленда).
Что вошло в праздничное видео
Видео, которое политик лаконично подписал: «С годовщиной!» является нарезкой фрагментов его ключевых встреч с мировыми лидерами за время пребывания в должности.
Среди кадров международных встреч особо выделяются моменты с участием президента России Владимира Путина. В частности, в видео попала та самая красная дорожка, которую развернули для российского лидера во время саммита на Аляске.
Напомним, Трамп и Путин встречались на Аляске 15 августа. Переговоры продолжались три часа.
Тогда они не договорились о прекращении огня в Украине во время встречи на Аляске. Но согласились в одном: они оба презирают Джо Байдена.
В четверг, 6 ноября, президент США Дональд Трамп в Белом доме встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Все они десятилетиями находились под влиянием России.