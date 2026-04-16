Трамп ошеломил заявлением о сделке с Ираном: от чего отказался Тегеран

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном очень близко, поскольку Тегеран согласился почти на все требования Вашингтона. В частности, Иран якобы согласился не иметь ядерного оружия в течение следующих 20 лет.

Об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме, сообщает ВВС

«Мы собираемся заключить сделку с Ираном, и это будет хорошая сделка, это будет сделка без ядерного оружия…» — заявил Трамп.

Он добавил, что Иран сегодня готов «делать то, чего раньше не делал».

«У нас есть очень убедительное заявление [представителей Ирана], что более 20 лет они не будут иметь ядерного оружия», — сообщил американский президент, отметив, что иранские представители якобы согласились передать США свои запасы обогащенного урана.

Как сообщает Reuters, Дональд Трамп также сказал, что может продлить заключенное США и Ираном прекращение огня, срок действия которого истекает на следующей неделе, но, возможно, ему не придется этого делать.

«Иран хочет заключить сделку, и у нас с ними очень хорошие отношения», — сообщил он.

Трамп добавил, что при условии достижения договоренности о подписании соглашения с Ираном он может лично приехать в Исламабад для его подписания.

«Они хотят меня», — заявил президент США.

Напомним, ранее издание Axios сообщило, что переговорщики между США и Ираном достигли прогресса, приближаясь к рамочному соглашению о прекращении войны. С помощью посредников из Пакистана, Египта и Турции они пытаются преодолеть оставшиеся разногласия и достичь соглашения до окончания срока перемирия 21 апреля.